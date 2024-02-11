MHP lideri Bahçeli: CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun

Ankara'daki Seçmen İletişim Merkezi açılışında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde CHP ve DEM Parti'nin ayrı ayrı aday çıkarmasıyla ilgili "Sinsi bir oyun" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, Ankara'daki Seçmen İletişim Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

"CHP İLE DEM'İN AYRI ADAY ÇIKARMASI SİNSİ BİR OYUN"

Gündemine yerel seçimleri alan Bahçeli, "CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur. Bugünkü CHP zilletin eline düşmüştür. Bugünkü CHP PKK'nın eline geçmiştir. DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"CHP DEMEK DEM DEMEKTİR"

Bahçeli, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "'DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP demek DEM demektir. Bu siyasi hesaplar tutmayacaktır. Cumhur İttifakı gönülleri buluşturuyor. İttifakımız korkak ve kanunsuzlara karşı cesurların dik duruşudur."