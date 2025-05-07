Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
6,2'lik İstanbul depreminin raporu: Fayın büyük kısmı yerinde duruyor

Uzmanların polemik malzemesi yaptığı İstanbul için ürküten rapor

Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de düzenlediği taziye programına katıldı. Bahçeli ziyaret sırasında Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını eliyle severken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti etmesi ve aynı gün MHP Genel Merkezi'ne gitmesi dışında uzun süredir herhangi bir etkinliğe katılmayarak çalışmalarına evinde devam eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uzun bir aradan sonra ilk kez bugün TBMM'ye geldi.

BAKIRHAN VE BULDAN İLE SOHBET ETTİ

Bahçeli, geçtiğimiz cumartesi günü yaşamını yitiren DEM Parti milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder için Meclis'teki anmasını ziyaret etti. Bahçeli, Önder'in ağabeyi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Partili Pervin Buldan ile sohbet etti.

Öte yandan MHP lideri Bahçeli, TBMM'de düzenlenen anma töreni sırasında Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını eliyle sevdi. Bahçeli'nin bu hareketi kameralara saniye saniye yansıdı.

MECLİS ÇALIŞMALARINA KATILACAK

99 gün sonra Meclis'teki makam odasında partilileriyle sohbet edecek olan Bahçeli'nin sağlık durumunun da giderek iyileştiği ve doktorlarının izin vermesiyle zaman zaman Meclis çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

28 OCAK'TA GRUP TOPLANTISINA KATILMIŞTI

Bahçeli, TBMM'de en son 28 Ocak salı günü Meclis'te partisinin grup toplantısına katılmıştı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti. Bahçeli bugün de Meclis mesaisine başladı.

Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
500

Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıademsakarr:

Bir tane şehitin cenazesine katılma yiyecek söz bulamıyorum ben artık ya yoruldum

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

kimler kimlerle beraber

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Gelişmiş toplumlarda meclis hükümet ve bakanlar vesaire bu kadar haber yapılmaz takip eden de çok az olur. Siz hiç İsviçre den sürekli meclis haberleri ya da 80 yaşında devlet yöneticisi gördünüz mü ?

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSUNSET null:

endamın yeter

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Kadere bak, kadere bak. Kimler kimlerle beraber. Şimdi anlıyor musunuz. Rahmetli Muhsin başkanın helikopteri neden düştü enkaza neden ulaşılamadı. Kaza neden aydınlatılamadı.

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalbatros :

son 15 yıldır koalisyonları bozan, ülkeyi seçimden seçime sürükleyen, iktidar olma şansı varken partiyi küçültüp akpye yedek lastik yapan, milliyetçiliği ayaklar altına alan bahçeli beka sorunudur

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Utku:

bu ne sevgiymis.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

sözüm söz bahçeli silahı bıraktırsın oyum bahçeliye

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Meclise, ""İŞ GÖREMEZ"" raporunu vermeye mi gelmiş ?.........

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Çepnioğlu:

Kimler Kimlerle beraber... bakalım bu milletten nasıl oy isteyeceksiniz!!

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Etiler'deki ev krizi büyüdü! Tahliye için adeta bir servet istedi
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabık gözaltına alındı

Erdoğan'ın sözlerinden sonra emniyet harekete geçti! Gözaltına alındı
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.