Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa etti

MHP tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti üyeliğinden istifa etti. Kaşlı, istifasını Edip Semih Yalçın'ın talebi üzerine yaptığını açıkladı.

MHP tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa etti.

Kaşlı, yaptığı açıklamada, "TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa zamanda yapılacaktır. Öncelikle ölene kadar liderimizin izinde ve emrinde olacağımın şahsımı tanıyan tanımayan herkes tarafından bilinmesini isterim." ifadelerine yer verdi.

