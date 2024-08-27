MHP'li Özdemir'den Kayseri'deki yabancı uyruklu öğrenci sayısı sorusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in "Kayseri'de kaç yabancı uyruklu üniversite öğrencisi var?" sorusu yanıt buldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'deki üniversitelerde öğrenim gören uluslararası statüdeki öğrenci sayısını ve vatandaşı oldukları ülkelerin dağılımını Milli Eğitim Bakanlığı'na sordu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Özdemir'e verilen cevapta Kayseri'de 4 bin 80 yabancı uyruklu öğrencinin üniversite eğitimi gördüğü belirtildi. - KAYSERİ