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MHP'li Koç'tan, Gaziemir Belediye Başkanı Işık'a tepki

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MHP Gaziemir İlçe Başkanı Köksal Koç, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın, MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin'e baskı yaptığını ve tehdit ettiğini öne sürerek tepki gösterdi. Koç, Işık'ı 'mahalle kabadayılığı' ile suçladı.

MHP Gaziemir İlçe Başkanı Köksal Koç, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın, MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin'e, baskı yaptığını öne sürerek, tepki gösterdi.

Koç, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziemir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin ile Denetim Komisyonu Üyesi Mehmet Sait Sert'in belediyedeki eksiklik ve yanlışlıkları meclis kürsüsünde dile getirdiklerini belirtti.

Şahin'in meclis toplantısında dile getirdiği bir konu nedeniyle Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık tarafından makamına çağrıldığını iddia eden Koç, Şahin'in bu daveti kabul etmeyerek görüşmenin kendi ofisinde yapılmasını istediğini aktardı.

Belediye Başkanı Işık'ın, Şahin'in ofisine giderek tehdit niteliğinde ifadeler kullandığını öne süren Koç, şunları kaydetti:

"Buradan Ünal Işık'a sesleniyorum, makamınızda yapmayı planladığınız baskıyı ve tehdidi grup başkanvekilimizin ofisinde yapma cesaretini nereden alıyorsunuz? Hodri meydan. Eğer bir suç işlendiğini düşünüyorsanız buyurun, savcılığa suç duyurusunda bulunun. Kim haklı, kim haksız olduğuna bağımsız yargı karar versin. Biz, belediyeyi mahalle kabadayılığı anlayışıyla yönetmeye çalışanlardan korkmayız. Bizim siyaset anlayışımız, vatandaşlarımızın hakkını hukukunu hem mecliste hem sahada sonuna kadar savunmaktır. Hiçbir baskı ve tehdit, Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis üyelerini doğru bildiklerini söylemekten alıkoyamayacaktır."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
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