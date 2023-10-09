MHP'li Kılıç: İttifakın kapsamına ilişkin komisyonlar oluşturuldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde izleyeceği yol haritasının Genel Başkan Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleri sonrası belirleneceğini, AK Parti ve MHP'nin, ittifakın kapsamına ilişkin komisyonlar oluşturduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Tokat'ın Erbaa Belediyesini ziyaret etti. Kılıç'ı belediye binası önünde Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, MHP İlçe Başkanı Yılmaz Gök ve partililer karşıladı. Erbaa Belediye Başkanı Karagöl, Kılıç'a tamamladıkları projelerle ilgili bilgi verdi.

Gazetecilerin soruları üzerine, yerel seçimlere yönelik yol haritasının iki liderin bir araya gelmesiyle neticeleneceğini ifade eden Filiz Kılıç, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak liderimizin talimatlarıyla ilçe kongrelerimizi tamamladık. İl kongrelerimizi tamamlamak üzereyiz. Çok az bir ilimiz kaldı. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Gerek ilçe kongrelerimiz, gerek il kongrelerimiz büyük bir coşkuyla, heyecanla birlik, beraberlik duygusuyla, sen, ben demeden; biz düşüncesiyle devam etti ve sonuçlandı. Şu anda il kongrelerimiz de bu duygu ve düşüncelerle devam ediyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin, liderimizin önderliğinde seçimlere hazırız. Start da verdik. Bundan sonra Cumhur İttifakı olarak Sayın Genel Başkanımız,Sayın Cumhurbaşkanımızla zaman zaman görüşüyorlar. Bundan sonra yerel seçimlerde nasıl bir yol haritası çizilecek iki liderin bir araya gelmesiyle bu da neticelenecek. Bizler de birer nefer olarak 31 Mart'a kadar durmadan çalışmaya gayret edeceğiz" dedi.

Cumhur İttifak"nın kapsamına ilişkin soruya da yanıt veren Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, "Netleşmedi o. Biliyorsunuz AK Parti'nin kongresi daha yeni oldu. Bu sebeple kongre neticesinde onların oluşturdukları komisyon var. Biz de de Milliyetçi Hareket Partisi olarak genel başkanımızın talimatıyla 3 kişilik bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonlar marifetiyle oturulacak, görüşülecek ve ondan sonrasında bu ittifakın tüm Türkiye genelinde mi olup olmayacağı neticelenecek. Şu anda bir şey söylemek için çok erken" diye konuştu..