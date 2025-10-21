Haberler

MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı
Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından Sedat Peker'le ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Peker ile yan yana fotoğrafını paylaşan Yönter, "Az kaldı. Bu kavgada kim yürüdü, kim döndü. Efsanemiz okunmaya az kaldı" notunu düştü.

Son dönemlerde sosyal medyadan Sedat Peker'le ilgili paylaşımlar yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken bir çıkış daha geldi.

"EFSANEMİZ OKUNMAYA AZ KALDI"

Instagram hikayesinden Dubai'de yaşamını sürdüren Sedat Peker ile fotoğrafını paylaşan Yönter, "Az kaldı. Bu kavgada kim yürüdü, kim döndü. Efsanemiz okunmaya az kaldı" notunu düştü. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu paylaşım için "Peker'in Türkiye'ye dönüşü yakın" yorumları yapıldı.

İşte Yönter'in o paylaşımı;

"HER ŞEYİN BİR VAKTİ VAR"

Yönter, daha önce de Sedat Peker'in deniz kenarında durduğu bir videoyu "Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene….Allah bes baki heves…" notuyla paylaşmıştı.

İLK SİNYAL ŞUBATTA VERİLDİ

Sedat Peker, Şubat ayında ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "geçmiş olsun" mesajı yayımlamış, ardından MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy paylaşımlarına kendi hesabında yer vermişti. MHP'den Sedat Peker'e karşılık ise yine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den gelmişti. İlk olarak Yönter, Sedat Peker'in, felç olarak emekliye ayrılan polis Ömer Korkmaz'ın tedavi ve bakım masrafları için 1 milyon 800 bin lira yardımda bulunduğunu duyurmuş ve "Allah razı olsun. Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum" demişti. Yönter'in yaptığı ikinci paylaşım, hayatını kaybeden bir asker ailesine Sedat Peker'in yaptığı yardım oldu. Yönter, Sedat Peker'in aileye ev satın aldığı haberini X hesabından yeniden yayımlamıştı.

TÜRKİYE'YE DÖNECEK Mİ?

Daha önce konuyla ilgili bir açıklama yapan Sedat Peker, "Türkiye'ye dönüyor musunuz?" sorusuna "Türkiye'ye dönmem için erken olduğunu düşünüyorum. Dönmemle ilgili ne zaman avukatlarım çalışma yapsa, dilekçe hazırlasa, enteresan bir şekilde Fetullahçı gazeteciler tarafından bu durum öğrenilip hayal ürünü olan şiddet olaylarıyla ismimi anıp süreci provoke ediyorlar" cevabını vermişti.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (12)

Haber YorumlarıErcan cıftcı:

Demek ki Sedat Peker i Süleyman soylu ya saldırtan MHP imiş. Süleyman Soylunun görevden alınmasına sebep olanda MHP imiş.

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Ercan cıftcı: bu beyin ile evin yolunu nasıl buluyorsun acaba, ????????

yanıt15
yanıt36
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ercan cıftcı Sedat Peker ile Süleyman Soylu meselesi siyaset meselesi değil.

yanıt18
yanıt8
Haber Yorumlarıy.i:

Paronda kim görevden alınmış abi , resmi görevden alınmış olabılır hala ekranlarda hala yon verıyor , oyle koklestılerkı artık dırek makamsahıbı olmalarına bıle gerek yok...

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıBozkurt:

Sülo suyun ısınıyor gibi sen biliyorsun ama bence bir şeyler yap bir namaz video'su falan paylaş korumaların çeksin Kürtlere saldırmak seni kurtarmaz sen daha iyi bilirsin

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Korkudan şimdi tüm Mhp'liler döndü Sedat Pekerci oldu demek ki haber gitti hepsine dönecek diye :)

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
