MHP'li Yönter'den dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı: Her şeyin bir vakti var

MHP'li Yönter'den dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı: Her şeyin bir vakti var
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında kendi fotoğrafı ile birlikte Sedat Peker'in de bir fotoğrafına yer veren Yönter, "Her şeyin bir vakti var. Elbet gelecek... Mühim değil beklerim. Elbet üzülenler de üzülecek... Bir söz vardı, neydi..? Gün gelecek, devran dönecek. Herkes ektiğini biçecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yönter'in paylaşımında, Ayna grubunun seslendirdiği "Ceylan" isimli şarkıya da yer verdiği görüldü.

İşte Yönter'in o paylaşımı;

SIK SIK PAYLAŞIYOR

Sosyal medya hesaplarından sık sık Sedat Peker ile ilgili yaptığı paylaşımlarla bilinen MHP'li İzzet Ulvi Yönter, daha önce kendisinin ve Peker'in elini göğsüne koyarak selam verdiği kareleri paylaşmıştı.

"HER ŞEYİN BİR VAKTİ VAR"

Ayrıca Yönter, Peker'le ilgili bir videoyu da alıntılamış ve paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes, bâkî heves..."

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim K:

Neden Mafyatik insanlar MHP ile beraber

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
