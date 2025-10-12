MHP'li Yönter'den dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı: Her şeyin bir vakti var

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yönter, kendi fotoğrafı ile birlikte Sedat Peker'in bir fotoğrafına yer verdiği paylaşımına şu notu düştü: "Her şeyin bir vakti var. Elbet gelecek... Mühim değil, beklerim. Elbet üzülenler de üzülecek... Bir söz vardı, neydi..? Gün gelecek, devran dönecek. Herkes ektiğini biçecek."

Öte yandan Yönter'in paylaşımında, Ayna grubunun seslendirdiği "Ceylan" isimli şarkıya da yer verdiği görüldü.

İşte Yönter'in o paylaşımı;

SIK SIK PAYLAŞIYOR

Sosyal medya hesaplarından sık sık Sedat Peker ile ilgili yaptığı paylaşımlarla bilinen MHP'li İzzet Ulvi Yönter, daha önce kendisinin ve Peker'in elini göğsüne koyarak selam verdiği kareleri paylaşmıştı.

"HER ŞEYİN BİR VAKTİ VAR"

Ayrıca Yönter, Peker'le ilgili bir videoyu da alıntılamış ve paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes, bâkî heves..."