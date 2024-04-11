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MHP'li Feti Yıldız'dan CHP lideri Özel'e "Ölüm" göndermeli mesaj

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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli'ye verdiği yanıt üzerine sert bir açıklama yaptı.

"MİNİK YAVRULARIMIZA KARŞI İÇİNDEKİLERİ KUSMASI..."

Özel'in Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı konuşmaya göndermede bulunan Yıldız, "Bayram sabahı Hatuniye Camii önünde, iyice ucuzlamış taklit tavırlarına kimse inanmadı. CHP'nin Muvakkat Genel Başkanı Özgür Özel'in Allah'ı, Kur'an-ı Kerim'i, Peygamberimizi ve güzel ahlakını öğrenen minik yavrularımıza karşı içindekileri kusması henüz unutulmadı" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR VARDIR AKŞAM EZANINDA ÖLÜRLER"

Yıldız, sözlerinin sonuna da "Osmanlı Türk Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali öğütünü hatırlatayım. İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler" notunu düştü.

İşte Feti Yıldız'ın o paylaşımı;

MHP'li Feti Yıldız'dan CHP lideri Özel'e 'Ölüm' göndermeli mesaj

CHP'DEN CEVAP GELDİ

MHP'li Yaşar Yıldız'a CHP'de ilk tepki CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'den geldi. Yunus Emre, "Bahçeli'nin sandığı hedef alan dilinden daha kötüsü olamaz derken Yardımcısından daha kötüsü geldi. Siz Genel Başkanımız Özgür Özel'i hiç tanımamışsınız. Sizden de kirli dilinizden de korkup bir adım geri atacağını düşünüyorsanız fena halde yanıldığınızı yakında göreceksiniz" ifadeleri bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Bahçeli'nin dün yayınladığı bayram mesajında kullandığı "Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır" ifadesini değerlendiren Özel, şu ifadelere yer vermişti: "Ben muhalefete muhalefet etmem ama Bahçeli iktidara destek verip, muhalefete muhalefet ediyor. Onun da canı sağ olsun. Sandık meselesi önemli. Bir yerde kim demokrasi sandık değildir, başka şeyler de vardır diyorsa, demokrasinin karşısındaki en büyük tehdit odur. Bu ülke sandıkta kurulmadı demek, dilim varmaz cehalet demeye, dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim." şeklinde konuşan CHP lideri, "Dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa, bu ülke kurulmuştur."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Van kararını eleştirmiş, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın hukuken seçime girmesinin yanlış olduğunu söylemişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "CHP artık başının üzerindeki görülmez yüzde 25'lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir." açıklamasını da eleştiren Bahçeli, "Bunu diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır" şeklinde konuşmuştu.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Feti Yıldız Özgür Özel Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Tarkan:

Beyler seçim bitti bırakın siyasi çekişmeyi de ülkeniz için neler yapabilirsiniz onu düşünün gerçekten vatandaşlarımız zorlu dönemlerden geçiyor

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Zafer ÖZEVLİ:

doğrusu bu

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Narter Nart:

Üzülerek belirtmek isterim...Sanırım ali cengiz oyuncuları seneler önce milletimiz için dediklerini gerçekleştirdiler.

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Demir:

Şeyh Edebali de kim? Şeyhler ve reisler demode oldu.

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Tırpan:

bu ülke sıfırdan kurulmadı.. İmparatorluktan çıkan yeniden filizlenen kökleri bin yıla dayanan bir dev ağaçtan gövdesi kesildi ama o kesilen gövdeden yeni bir filizlenme çıktı kökler derinlerde. çekirdekten değil köklerden filizlendi bu millet. ve bu milletin kökleri şampanya şişesi ile sevinmez dua ile sevinir.

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bekir yapici:

alayinin derdi birilerinin kuyruguna takilarak ülkeyi kaosa sürükemek milleti huzursuz ederek ayristirmak meclis lokantasinda kafersinde ense tokat durumu disarda tv kanallarinda yazili medyada kin nefret tehdit biktik bunlardan diyecegim ancak suc onlarda degil onlara bu imkani taniyan bizlerde bunlarin halkin sirtindan gecindiklerini bilelim bizim onlara degil onlarin bize ihtiyaci var halk olarak birlik beraberligi becerebilsek mecburen nitelikli caliskan halkina saygili siyasetciler gelir.

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