MHP'li Feti Yıldız'dan CHP lideri Özel'e 'Ölüm' göndermeli mesaj

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli'ye verdiği yanıt üzerine sert bir açıklama yaptı.

"MİNİK YAVRULARIMIZA KARŞI İÇİNDEKİLERİ KUSMASI..."

Özel'in Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı konuşmaya göndermede bulunan Yıldız, "Bayram sabahı Hatuniye Camii önünde, iyice ucuzlamış taklit tavırlarına kimse inanmadı. CHP'nin Muvakkat Genel Başkanı Özgür Özel'in Allah'ı, Kur'an-ı Kerim'i, Peygamberimizi ve güzel ahlakını öğrenen minik yavrularımıza karşı içindekileri kusması henüz unutulmadı" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR VARDIR AKŞAM EZANINDA ÖLÜRLER"

Yıldız, sözlerinin sonuna da "Osmanlı Türk Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali öğütünü hatırlatayım. İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler" notunu düştü.

İşte Feti Yıldız'ın o paylaşımı;

CHP'DEN CEVAP GELDİ

MHP'li Yaşar Yıldız'a CHP'de ilk tepki CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'den geldi. Yunus Emre, "Bahçeli'nin sandığı hedef alan dilinden daha kötüsü olamaz derken Yardımcısından daha kötüsü geldi. Siz Genel Başkanımız Özgür Özel'i hiç tanımamışsınız. Sizden de kirli dilinizden de korkup bir adım geri atacağını düşünüyorsanız fena halde yanıldığınızı yakında göreceksiniz" ifadeleri bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Bahçeli'nin dün yayınladığı bayram mesajında kullandığı "Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır" ifadesini değerlendiren Özel, şu ifadelere yer vermişti: "Ben muhalefete muhalefet etmem ama Bahçeli iktidara destek verip, muhalefete muhalefet ediyor. Onun da canı sağ olsun. Sandık meselesi önemli. Bir yerde kim demokrasi sandık değildir, başka şeyler de vardır diyorsa, demokrasinin karşısındaki en büyük tehdit odur. Bu ülke sandıkta kurulmadı demek, dilim varmaz cehalet demeye, dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim." şeklinde konuşan CHP lideri, "Dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa, bu ülke kurulmuştur."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Van kararını eleştirmiş, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın hukuken seçime girmesinin yanlış olduğunu söylemişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "CHP artık başının üzerindeki görülmez yüzde 25'lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir." açıklamasını da eleştiren Bahçeli, "Bunu diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır" şeklinde konuşmuştu.