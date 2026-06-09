Milletvekili Ersoy, Oruç Reis Kentsel Dönüşümü'ndeki tapu teslimlerini TBMM gündemine taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yürütülen Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap kapsamında hak sahiplerinin tapu teslimlerine ilişkin yaşanan belirsizlikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle soru önergesi veren Milletvekili Ersoy; konutların büyük ölçüde tamamlanmasına ve anahtar teslimlerinin yapılmasına rağmen tapu devir işlemlerinin henüz sonuçlandırılamadığının ifade edildiğini belirtti. Önergede; tapu teslim sürecinin hangi aşamada olduğu, gecikmeye neden olan idari, teknik veya hukuki süreçlerin bulunup bulunmadığı, tapuların ne zaman teslim edileceği ve proje kapsamındaki çevre düzenlemesi ile diğer tamamlayıcı işlerin son durumu hakkında sorular yöneltildi.

Sosyal Medya hesabında paylaşım yapan Ersoy; kentsel dönüşüm kapsamında hak sahibi olan vatandaşların taleplerinin ve sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı