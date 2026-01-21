Haberler

Baki Ersoy: "Nusaybin sınırında Türk bayrağına yapılan saldırı bu manada büyük bir alçaklık olmuştur"

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Nusaybin sınırında Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıyı alçaklık olarak nitelendirerek, bu tür provokasyonların hesabının sorulacağını belirtti.

Milliyeti Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Nusaybin sınır hattında Türk Bayrağına yönelik saldırıya tepki göstererek, "Nusaybin sınırında Türk bayrağına yapılan saldırı bu manada büyük bir alçaklık olmuştur" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yaptığı açıklamada, bayrağın bir milletin namus, şeref ve bağımsızlık sembolü olduğunu söyleyerek, "Bir bayrağa ancak bu değerlerden yoksun olanlar saldırır. Nusaybin sınırında Türk bayrağına yapılan saldırı bu manada büyük bir alçaklık olmuştur. Türk bayrağı, milletimizin birliğinin ve beraberliğinin en büyük sembolü iken, onu hedef alan her alçaklık Türk milletinin her ferdine yapılmış bir saldırıdır. "Terörsüz Türkiye"nin ülkemizde ve bölgemizde adım adım hedefine ulaşmasını tüm dünya izlerken, sınırımızdaki bu provokasyonun hesabı mutlaka sorulmalıdır ve elbette sorulacaktır. Gönderde nazlı nazlı dalgalanan Türk bayrağını indiren hainlerin eli mutlaka kırılacaktır. Suriye'de arkasına bile bakmadan kaçan teröristlerin yalvaran hali zaten bunun en net fotoğrafıdır" dedi.

Ersoy, "Son terörist ortadan kalkana kadar bu milli mücadelemiz sürecektir. Türk milleti her şeyin farkındadır. Türk milletinin birliğini, beraberliğini ve kardeşlik hukukunu kimse bozamayacaktır. Türk bayrağı kıyamete kadar, Türk milletinin bağımsızlık, şeref ve namus timsali olarak dalgalanacak ve nice haini kahretmeye devam edecektir" diye konuştu. - KAYSERİ

