MHP’li Durmaz: Gençliği Kuşatan Tehlikelere Dikkat Çekti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Bir yanda kimliksizleştirme çabaları, diğer yanda inançsızlık, ahlaki yozlaşma ve kültürel yabancılaşma gençliğimizi kuşatmaya çalışmaktadır." dedi.

Durmaz, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Yerköy İlçe Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, Ülkü Ocaklarının milli ve manevi değerlere bağlı, şuurlu bir gençlik yetiştirmenin mücadelesini veren irfan ve iman mektebi olduğunu söyledi.

Milli ve manevi değerleri hedef alan hastalıklara karşı yegane çarenin Ülkü Ocakları olduğunu savunan Durmaz, şöyle konuştu:

"Ülkücülüğün ölümle, ateşle, zulümle sınandığı günlerde, sadece istikballerini değil, hayatlarını da davasına adayan, kimisi şehadet mertebesine erişen dava arkadaşlarımız sayesinde bugünlere geldik. Zindanları taş medreseye çeviren bu inancın, mücadelenin ve imanlı duruşun kaynağı Ülkü Ocaklarıdır. Bir yanda kimliksizleştirme çabaları, diğer yanda inançsızlık, ahlaki yozlaşma ve kültürel yabancılaşma gençliğimizi kuşatmaya çalışmaktadır. Gençlerimizin ruh ve beden sağlığını tehdit eden bağımlılıklar her geçen gün artmaktadır."

Durmaz, yeni hizmet binasının ülkücü gençliğin daha iyi şartlarda yetişmesi için büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Yeni binanın millet için daha faydalı işler yapması adına büyük bir kazanım olduğunu belirten Durmaz, "Ancak unutulmamalıdır ki ocağı bina değil, inanç büyütür. Tuğlayı harç değil, ülkü birliği güçlendirir. Biz ülkücü hareketin mensupları olarak biliyoruz ki bu ülkenin geleceğini inşa edecek olan ahlaklı, inançlı ve vatan sevdalısı gençlerdir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin 'Önce ülkem, sonra milletim' anlayışıyla çizdiği yolda yürümeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilip kurdele kesilerek yeni hizmet binası açıldı.

Törene, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, MHP il ve ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.