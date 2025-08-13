MHP'li Dora, itfaiyecilerin özlük haklarının iyileştirilmesini istedi

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, itfaiyecilerin özlük haklarına ilişkin, "Yıpranma payı, meslek hastalığı tazminatı, kariyer basamakları gibi özlük hakları net şekilde düzenlenmeli, meslek standartları açıkça tanımlanmalı, itfaiyecilik resmi bir meslek sınıfı olarak kabul edilmeli." dedi.

Dora, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, görevi başında yangınlara karşı canlarını ortaya koyan itfaiyecilerin tatil, bayram demeden nöbette olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen orman yangınlarını hatırlatan Dora, ekiplerin orman yangınlarına karşı havadan ve karadan gece gündüz demeden mücadele ettiğini vurguladı.

Göksun ilçesindeki orman yangınının üçüncü gününde olduğunu belirten Dora, söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Orman yangınıyla mücadele esnasında hayatını kaybeden itfaiyecilerin durumuna işaret eden Dora, şöyle konuştu:

"Yangın sırasında yaralanan ve sakat kalan çok sayıda kahramanın hikayesi halen yüreklerimizde taze. Görevi başında hayatını kaybeden her itfaiyeci resmi olarak şehit, yaralananlar ise gazi sayılmalı. Bu tanıma fiilen ve yasal olarak kavuşmaları sağlanmalı. İtfaiyecilik hala Devlet Memurları Kanunu kapsamında genel idari hizmetler sınıfında kalmakta. Bu durum, teknik bilgi, bedensel emek ve risk barındıran bu mesleğe yapılan büyük bir haksızlıktır. Belediyelere bağlı söndürme teşkilatı, afet yönetiminde komuta bütünlüğünü zayıflatıyor.

Bu nedenle itfaiye teşkilatının Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çatısı altında toplanarak eğitim, ekipman ve komuta kontrol sistemlerinin tek elden yürütülmesi elzemdir. 300 yılı aşkın tarihi mirasıyla Anadolu'nun her köşesinde cansiparane görev yapan itfaiye teşkilatımızın kahramanları hak ettikleri statüye kavuşmalı. Yıpranma payı, meslek hastalığı tazminatı, kariyer basamakları gibi özlük hakları net şekilde düzenlenmeli, meslek standartları açıkça tanımlanmalı, itfaiyecilik resmi bir meslek sınıfı olarak kabul edilmeli."