MHP'li başkandan dikkat çeken karar! Dün Bahçeli'nin hayır duasını aldı, bugün istifa etti

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek 'talimat ve hayır dualarını' aldığını söyleyen MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş bugün 'sağlık sebepleri'ni gerekçe göstererek istifa etti.

"GÖREVİMİ HÜR İRADEMLE BIRAKMIŞ BULUNUYORUM"

Demirbaş istifasını, "Kıymetli ülküdaşlarım, değerli hemşehrilerim yaklaşık 2 yıldır şan ve şeref ile yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini, sağlık sebeplerinden dolayı; bayrağı daha yukarılara taşıyabilmek adına hür iradem ile bırakmış bulunuyorum." sözleriyle istifasını duyurdu.

DÜN BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Dün Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Demirbaş, "Türk Dünyasının Bilge Lideri, Saygıdeğer Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendiyi ziyaret ederek emir, talimat ve hayır dualarını aldım. Allah başımızdan eksik etmesin. Saygıdeğer Genel Başkanımızın tüm Kocaeli'ye selamları var" ifadesini kullandı.