MHP'li başkan hakkındaki yasak aşk iddiası ilçeyi karıştırdı: Otel odasında ve bağ evinde...

MHP Çayırova İlçe Başkanı G.Ö. hakkında eski yönetici Y.S., Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Y.S., aralarındaki ilişkiyi bitirmek isteyince G.Ö.'nün otel kayıtları ve görüntülerle kendisini şantajla tehdit ettiğini öne sürdü.

MHP Çayırova İlçe Başkanı G.Ö. hakkında, eski yönetici Y.S. tarafından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Y.S., G.Ö. tarafından şantaja maruz bırakıldığını iddia etti.

"İLİŞKİMİZDEN KALAN GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETT"

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre Y.S., G.Ö. ile yaklaşık on yıldır tanıştığını, 2023 yılında ise aralarında gönül ilişkisi başladığını anlattı. O dönem her ikisinin de evli olduğu ifade edildi. Y.S., birkaç kez otelde birlikte kaldıklarını belirterek, "İkimizin de kaydı otellere yapıldı, ancak tarihleri hatırlamıyorum. 2024 Eylül ayında G.Ö. ilçe başkanı oldu, bir ay sonra da beni Kadın Kolları Başkanı yaptı" dedi.

GÖREVDEN AYRILMAK İSTEYİNCE...

İddialara göre Y.S., teşkilat içindeki tartışmalar nedeniyle görevinden istifa etmek ve ilişkisini bitirmek istedi. Bu süreçte G.Ö.'nün kendisine şantaj yapmaya başladığını öne sürdü. Y.S., "Bana, birlikte olduğumuz otelin kamera kayıtlarını alıp aileme göstermekle tehdit etti. Daha önce gittiğimiz bir bağ evinde de kamera olduğunu söyledi. Bu görüntüleri aileme ve internete sızdırmakla tehdit etti. Beni savcılığa şikayet edersem bunları paylaşacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Y.S., tehditler sonrası savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (18)

Haber YorumlarıMGk:

Chp içinde bunlar sıradan şeyler ama MHP ise olmaz çok yanlış yakışmamış

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme60
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Mgk denilen meczubun tapınağı olmuş burası,taptigi reisine kulluk gorevini yapiyor gece gündüz ibadet halinde, her habere yorum yaparak tanrısından lütuf bekliyor

yanıt15
yanıt5
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

ilk defa erkek erkeğe yapmamışsınız kardeş :)

yanıt8
yanıt5
Haber Yorumlarısade vatandaş:

çok zor biliyorum insan yobaz olunca muhafazakar geçinenlerin yediği naneleri kabullenmek istemiyor

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıMGk:

Tırnakçı Mustafa Sarıgül vekilinize de saygınız yok bunlar nasıl yorumlar

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Rüşvetin, hırsızlığın, talanın ve böyle terbiyesizliklerin partisi purtusu olmaz akp li de olur chp li de mhp li veya başka parti ama kim olursa olsun yanlış yanlıştır

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunay yanug:

zavallı akpliler mhp liler acınacak haldesiniz , akp nin reisinin savunulacak yeri kalmamış. tek başına mücadele veriyorsunuz. ama takdir ediyorum sizi.. son seçime kadar koyu akpli ve reis için ölürdüm . ne zananki gazze katar sisi salman bae nas emekli ekonomi aklıma geldi fena U dönüşü yaptım. son seçimde oy kullamnadım bu seçimdede akp mhp dem chp hariç, bir partiye vereceğim .haaa EMEKLİYİM 16450 TL LİK EMEKLİ

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBirekeni Birekeni:

Günay Kaç prim günüyle emekli oldunda bu maaşı alıyorsun. Bilgilendirirmisin.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıRecep Koca:

Bu hıyarı kovalayın

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
