MHP'li başkan hakkındaki yasak aşk iddiası ilçeyi karıştırdı: Otel odasında ve bağ evinde...

MHP Çayırova İlçe Başkanı G.Ö. hakkında, eski yönetici Y.S. tarafından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Y.S., G.Ö. tarafından şantaja maruz bırakıldığını iddia etti.

"İLİŞKİMİZDEN KALAN GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETT"

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre Y.S., G.Ö. ile yaklaşık on yıldır tanıştığını, 2023 yılında ise aralarında gönül ilişkisi başladığını anlattı. O dönem her ikisinin de evli olduğu ifade edildi. Y.S., birkaç kez otelde birlikte kaldıklarını belirterek, "İkimizin de kaydı otellere yapıldı, ancak tarihleri hatırlamıyorum. 2024 Eylül ayında G.Ö. ilçe başkanı oldu, bir ay sonra da beni Kadın Kolları Başkanı yaptı" dedi.

GÖREVDEN AYRILMAK İSTEYİNCE...

İddialara göre Y.S., teşkilat içindeki tartışmalar nedeniyle görevinden istifa etmek ve ilişkisini bitirmek istedi. Bu süreçte G.Ö.'nün kendisine şantaj yapmaya başladığını öne sürdü. Y.S., "Bana, birlikte olduğumuz otelin kamera kayıtlarını alıp aileme göstermekle tehdit etti. Daha önce gittiğimiz bir bağ evinde de kamera olduğunu söyledi. Bu görüntüleri aileme ve internete sızdırmakla tehdit etti. Beni savcılığa şikayet edersem bunları paylaşacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Y.S., tehditler sonrası savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.