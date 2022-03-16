MHP'li Aycan: "Tıp fakültelerini yaşatmamız gerekiyor"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Tüm sorunlarına rağmen tıp fakültelerini yaşatmamız gerekiyor. Geleceğimiz, çocuklarımız, ülkemiz için tıp fakültesini desteklememiz gerekiyor." dedi.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihçesini anlatarak, "Tıbbiyeliler bu ülkenin kuruluşunda, gelişmesinde çok önemli katkılarda bulunmuştur. 14 Mart bize özgü bir gündür, bizim bayramımızdır. Yani ithal bir gün değil bize özgü bir gündür. Tıbbiyeliler vatanseverdir, milletine, devletine hizmet etme yolunda fedakarca çalışan kişilerdir." ifadesini kullandı.

Tıbbiyelilerin milli olduğunu vurgulayan ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) yönetimini eleştiren Aycan, "Öyle şu anki TTB yönetimi gibi devletine ihanet içerisinde olan bir grup değildir. Daima devletinin yanında olmuştur. Şu anki TTB yönetimi tıbbiyelileri temsil etmemektedir. Her Türkiye'nin, Meclis'in kararında karşımızda en ciddi reaksiyonu gösteren TTB yönetimi, Türk tabiplerini temsil etmemektedir. TTB yönetiminin aksine tıbbiyeliler devletine, milletine hizmet etmek yönünde her türlü fedakarlığı göze alan ve bu uğurda mücadele eden kişilerdir." diye konuştu.

Aycan, tıp fakültesine girmenin zor, fakülteyi bitirmenin daha da zor olduğunu dile getirerek, tüm dünyada Türk hekimlerinin çok saygın olduğunu ve her zaman ilgi gördüğünü, yurt dışından ciddi bir şekilde Türkiye'ye hasta gelmesinin Türk hekimlerinin başarısını gösterdiğini söyledi.

Sorunların da bulunduğunu belirten Aycan, "Bunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Her sorun çözülebilir ama yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde bunları istişare edelim. Mutlaka bu sorunları da çözeriz. Tıp eğitiminde, sağlık hizmetinin uygulamasında, hekimin ücretinde ve özlük haklarında da sorunlarımız var." dedi.

Sefer Aycan, tıp fakültelerinin mali, özlük, işleyiş sorunları olduğunu ifade ederek, "Tüm sorunlarına rağmen tıp fakültelerini yaşatmamız gerekiyor. Geleceğimiz, çocuklarımız, ülkemiz için tıp fakültesini desteklememiz gerekiyor. Tıp fakültelerinin yaşaması lazım." şeklinde konuştu.

Aycan, sağlık hizmetlerinin ve hekimlerin özlük haklarıyla ilgili sorunları da anlattı.