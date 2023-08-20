MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy güven tazeledi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Merkez ilçe Başkanlığının 14. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ayhan Toy tekrar seçilerek güven tazeledi.
Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Kütahya Merkez ilçe Başkanlığının 14. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ayhan Toy tekrar seçilerek güven tazeledi.
Hazer Dinari Kültür Merkezinde gerçekleştirilen genel kurula Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı İlker Bukni ve partililer katıldı.
Yeniden başkan seçilen Ayhan Toy'un yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Mehmet Dinler, Furkan Kazan, Halil Erdoğan, Ahmet Çelik, Refiye Çiğdem Özçelik, Ahmet Barut, Kasım Özkul, Özkan Kısa, Ayhan Aralık, İbrahim Mutlu, Ahmet Altınkaymak, Ali Osman Geven, Tevfik Bayrak, Ramazan Turgut, Samet Alhan, Mehmet Ali Tekin, Ahmet Işık ve Mustafa Kölge.
Tekrar MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Ayhan Toy, kongreye katılan protokol ve partililere teşekkür etti. - KÜTAHYA