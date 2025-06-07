MHP, Kurban Bayramı'nda Siyasi Partilerle Bayramlaştı

MHP, Kurban Bayramı'nda Siyasi Partilerle Bayramlaştı
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Milliyetçi Hareket Partisi, Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli siyasi partilerle bayramlaşma programı düzenledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığında yapılan etkinlikte AK Parti, DEM Parti, Demokrat Sol Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi temsilcileri bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partilerle bayramlaştı.

MHP Genel Merkezi'nde Kurban Bayramı sebebiyle siyasi partilerle bayramlaşma programı gerçekleştirildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığında kabul heyeti siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

MHP Genel Merkezi'ne gelen AK Parti heyetine Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli başkanlık ederken, DEM Parti heyetine Milletvekili Zülküf Uçar başkanlık etti. Genel merkeze bayramlaşma programı çerçevesinde ayrıca, Demokrat Sol Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi heyetleri geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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