MHP Korgun Olağan Kongresinde Mehmet Kaymak ilçe başkanı seçildi

MHP Korgun Olağan Kongresi'nde Mehmet Kaymak ilçe başkanı olarak seçildi. Kongrede saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Mevcut başkan Serhan Kürşat Gönültaş görevi Mehmet Kaymak'a devretti. Programa Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan ve MHP yöneticileri katıldı.