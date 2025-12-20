MHP Genel Başkan Başdanışmanı Macit: 'Tarihi mekanın yorumlanarak güncellenmesi siyasi söylemin en somut ifadesidir'

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından düzenlenen "Köke Yolculuk Panel ve Sergi Programı"nda konuşan Genel Başkan Başdanışmanı Macit, "Tarihi mekanın yorumlanarak güncellenmesi siyasi söylemin en somut ifadesidir. Milliyetçiliğin, kültürel ve tarihsel yorumu kaynağını ve ilhamını hafıza mekanlardan alır" dedi.

MHP tarafından Gün Sazak Konferans Salonu'nda "Köke Yolculuk Panel ve Sergi Programı" düzenlendi. Programa Parti Genel Başkan Başdanışmanı Muhammet Hanifi Macit, panel başkanı Bekir Koçlar, panelistler Celil Arslan, Adnan Çevik ve Murat Küçükuğurlu ile çok sayıda davetli katıldı. Programda açılış konuşması gerçekleştiren Macit, "Tarihi mekanın yorumlanarak güncellenmesi siyasi söylemin en somut ifadesidir. Milliyetçiliğin, kültürel ve tarihsel yorumu kaynağını ve ilhamını hafıza mekanlardan alır. Bir başka ifadeyle bu kültür milliyetçiliğinin ete ve kemiğe bürünmüş halidir" dedi.

Başdanışman Macit konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir medeniyet tarihini siyasi fenomenler olan kavramlar ve mekanlar aracılığıyla siyasi söylem alanına ve varlık alanına taşır. Hem bir siyasi teorisyen hem bir parti lideri olarak genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin sanatkarca sezişle Türk kültürünün özgün sembol ve simgelerini estetik tasarımlara, mimari eserlere dönüştürmek suretiyle tarih içinde süreklilik duygusunu her daim canlı tuttuğu gözlemektedir. Ahlak Emir Bayındır Devlet Bey Konağı'da Devlet Bahçeli Beyefendi'nin tarih ve kültür yorumunun en sembolik ifadelerindendir."

Program panelistlere plaket takdiminin ardından sonlandı. - ANKARA