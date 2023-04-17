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MHP Kilis'te Seçim Koordinasyon Merkezi açtı

MHP Kilis'te Seçim Koordinasyon Merkezi açtı

Politika Haberleri

???????Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

??????? Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

Devlet Bahçeli Caddesi'ndeki koordinasyon merkezinin açılışına, MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Özdemir, Kilis milletvekili adayları Mustafa Demir ile Fatih Kaya ve partililer katıldı.

Atay, seçim koordinasyon merkezinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Milletvekili adayı Demir ise Kilis'ten bir değil, iki milletvekili çıkaracaklarını söyledi.

Seçim Sonuçları

Kilis Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu Milletvekili Kilis Politika Haberler

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