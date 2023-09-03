MHP Kilis İl Başkanlığına İbrahim Halil Yılmaz Seçildi
MHP Kilis İl Kongresi'nde İbrahim Halil Yılmaz, başkanlığa seçildi. Yılmaz, Mustafa Özdemir'den görevi devraldı ve partililere teşekkür etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Başkanlığına İbrahim Halil Yılmaz seçildi.
MHP 9.Olağan Kilis İl Kongresi, Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa seçilen İbrahim Halil Yılmaz görevi Mustafa Özdemir'den devraldı.
Seçimlerde 600 delegenin 521'nin oyunu alan Yılmaz, partililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Kongreye, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP MYK üyesi Ali Fuat Kardaş, Kilis Milletvekili Mustafa Demir ile STK temsilcileri, siyasi partilerin il başkanları, muhtarlar, iş adamları ve partililer katıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Politika