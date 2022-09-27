MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı! Marketten çıkarken kafasına tek el ateş ettiler

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, Sancaktepe'de alışveriş için gittiği marketten çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Kafasına tek el ateş edilen Hançer'in apar topar hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda alışveriş için gittiği marketten çıkan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcı Erkan Hançer, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Hançer, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse Hançer'i Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

ÇEVİK KUVVET EKİBİ HASTANEDE

Erkan Hançer'in yakınları ve parti üyeleri hastaneye gelirken güvenlik amaçlı hastane önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Ekipler hastane çevresinde önlem aldı;