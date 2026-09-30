MHP İzmir'in yeni il yönetimi ilk toplantısını Veysel Şahin başkanlığında yaptı

MHP İzmir 15. Olağan İl Kongresi'nde göreve gelen yeni il yönetimi, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Partinin il başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Veysel Şahin başkanlığındaki toplantıda yeni dönemin çalışma programı, yerel gündem ve teşkilatın saha faaliyetleri ele alındı.

Toplantıda, kendilerine kongrede gösterilen güvene teşekkür eden Şahin, "Delegelerimizin ve teşkilatımızın bize gösterdiği güven, bizim için büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğun bilinciyle, yeni yönetimimizle birlikte İzmir ve teşkilatımız için daha fazla çalışacak, daha fazla sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

Şahin, yeni yönetimin kentin farklı kesimlerinden isimlerle oluşturulduğunu anlatarak, İzmir'in her noktasında vatandaşlarla temas halinde olmayı sürdüreceklerini, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışacaklarını belirtti.

Toplantıda yeni döneme ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı.

Kaynak: AA