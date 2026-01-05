Haberler

MHP İzmir İl Başkanı Şahin'den "Terörsüz Türkiye" hedefi vurgusu

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin öneminin arttığını belirtti. Şahin, yapılan istişare toplantısında bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalara değinerek toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Terörsüz Türkiye" hedefinin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkan yöneticileri ve meclis üyelerinin katılımıyla istişare toplantısının gerçekleştirildiğini kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda gerçekleştirdikleri bütün çalışmaları takdirle karşıladıklarını, bu faaliyetlerin aynı şuur ve aynı disiplinle artarak devam edeceğini ifade eden Şahin, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kentte birçok faaliyet gerçekleştirildiğini, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla yoğun temas içinde olduklarını aktardı.

Şahin bu temaslarda aynı inançta birleşildiğini gördüklerini belirterek, "Liderimizin başlattığı Terörsüz Türkiye hedefinin önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Türkiye bir ve bütün olarak Türk Yüzyılı'nda lider ülke Türkiye hedefine ulaşacaktır. İzmir de bunun en güçlü siyasi merkezi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Hayırlı Günler Komşum ve Derdin Derdimiz programlarına da değinen Şahin, vatandaşla bire bir temasın siyasi çalışmalar açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Politika
