MHP İskilip İlçe Başkanı Mehmet Aktaş, 2 Eylül'de yapılan kongrede seçildiği göreve başladı. Aktaş, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

MHP İskilip İlçe Başkanı Mehmet Aktaş, mazbatasını aldı.

2 Eylül'de Alparslan Türkeş Şehir Parkı'nda yapılan 14. Olağan Kongre'de MHP İlçe Başkanı seçilen Aktaş, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Akbal'dan mazbatasını alarak göreve başladı.

Aktaş, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinde İskilip'te ülkücü hareketin şahlanışı için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.