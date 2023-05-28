MHP ilçe başkanı, mükerrer oy kullanmaya çalışırken yakalandı

Kocaeli'nde, MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç'ın oy kullandıktan sonra aynı okulda ikinci kez oy kullanmaya çalışması vatandaşlar tarafından fark edildi. Sandık görevlileri, olayla ilgili tutanak tuttu.