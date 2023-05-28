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MHP ilçe başkanı, mükerrer oy kullanmaya çalışırken yakalandı

MHP ilçe başkanı, mükerrer oy kullanmaya çalışırken yakalandı

Politika Haberleri

Kocaeli'nde, MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç'ın oy kullandıktan sonra aynı okulda ikinci kez oy kullanmaya çalışması vatandaşlar tarafından fark edildi. Sandık görevlileri, olayla ilgili tutanak tuttu.

Mhp Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç, Can Gülmen İlköğretim Okulu'nda seçmen olarak kayıtlı olduğu sandıkta oy kullanmasının ardından, aynı okuldaki 1012 No'lu sandıkta ikinci kez oy kullanmak istedi.

TUTUNAK TUTULDU

Dilmaç'ın mükerrer oy kullanması, sandıkta bulunan vatandaşların itirazları üzerine engellendi. Sandık görevlileri, olayla ilgili tutanak tuttu. Tutanakta, "28.05.2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkta görevliyken Can Gülmen İlkokulu'nda 1012 numaralı sandıkta, Yücetan Dilmaç isimli kişinin mükerrer oy kullandığı tespit edilmiştir" denildi.

İşte o tutanak:

MHP ilçe başkanının mükerrer oy kullanmaya çalıştığı tespit edildi

Kaynak: ANKA / Politika

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