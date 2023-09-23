MHP İl Başkanı Yılmaz: "Yerel seçimlerde Denizli'ye MHP ve Cumhur İttifakı damgası vuracağız"

DENİZLİ - Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Teşkilatında ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından bugün yapılan 14.Oğalan İl Kongresinde yeniden göreve seçilen MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, şehrimizin tamamında MHP ve Cumhur İttifakı damgasını vuracağız" dedi.

Denizli'de ilçe kongrelerini tamamlayan MHP İl Teşkilatında, bugün geniş bir katılımla gerçekleştirilen 14. Olağan İl Kongresinde demokrasi şöleni yaşandı. Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Cumhur İttifakı Denizli İl Başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileriyle yüzlerce partili katılım sağladı. 600 delegenin oy kullandığı il kongresine tek aday olarak giren MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yeniden göreve seçildi. Kongrede 25 kişilik yönetim kurulunun yanı sıra 7 kişilik disiplin kurulu üyeleri ve 14 kişilik üst kurul üyelerini belirledi.

"Denizli'nin tamamına damga vuracağız"

'Cumhuriyetin Yeni Yüzyılı' ve 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' sloganlarıyla hazırlanan kongrede önemli açıklamalarda bulunan MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "14. Olağan Kongremizin partimize ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Teşkilat çalışmalarına ve mahalli idareler seçimlerine var gücümüzle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Aralık ayından bu yana MHP İl Başkanlığı görevini, ekibimle birlikte hiç durmadan yürüttüm. 14. olağan il kongremizde 600 delegemiz oy kullanmaya katılıyor. Kongremizden daha da güçlenerek çıkıyoruz. Halkımızın partimize olan güveni ve büyük desteğiyle yolumuza devam edeceğiz. PKK'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden içeri sokturmadık. Zillet ittifakı ve CHP'nin durumunu hepiniz biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarını gördük. Biz Türk askerimizle, bayrağımızla ve devletimizle şeref duyuyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda biz hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekasını tesis etmek suretiyle Türk siyasetine katkı sağlayamaya devam edeceğiz. Ben katılımları ile beni onurlandıran herkese teşekkür ediyorum. Denizli'de 20'de 20 hedefini yapıyoruz ve Denizli'yi Millet İttifakı ve CHP'den kurtaracağız" dedi.

"Herkes internette girip 'Meral Akşener ve proje' yazsın"

14. Olağan Kongrenin Denizli'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Denizli'de il başkanımız ve ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bizler durmadan hem ülkemize hem de Denizli'mize hizmet etmeye devam edeceğiz. Son zamanlar zillet ittifakı dağılıp dağılmadığı, seçimlere ayrı mı yoksa beraber mi gireceği çok merak ediliyor. En son İYİ Parti Genel Başkanı yerel seçimlere ayrı gireceğini söyledi. Ama herkesi uyarmak istiyorum. İYİ Parti'nin bir kuruluş hedefi var. Bu kuruluş hedefini en iyi anlatan İYİ Parti'nin Genel Başkanıdır. Herkes internette girip 'Meral Akşener ve proje' yazsın. Meral Akşener size kendisinin nasıl bir proje olduğunu anlatmış. Bunun görevi Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar etmektir. Birinci görevi budur" ifadelerini kullandı.