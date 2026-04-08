MHP İl Başkanı Şahin'den eylem yapan Cemil Tugay'a "işinizin başına dönün" çağrısı

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen eski DGM binalarının önünde oturma eylemi yapmasına tepki göstererek, "Lütfen işinizin başına dönün." çağrısında bulundu.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen eski DGM binalarının önünde oturma eylemi yapmasına tepki göstererek, "Lütfen işinizin başına dönün." çağrısında bulundu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Cemil Tugay, İzmir'de problemler çözüm beklerken sokaklar çöp yığınları, yollar köstebek yuvası, körfezinde balık ölümleri yaşanırken, yollar trafik keşmekeşi içindeyken, depreme dayanıksız konutlar alarm verirken siz bir eski bina üzerinden oturma eylemi yapıp, tüm belediye personelini oraya kilitleyip sorunlar yumağını büyütmektesiniz. Bu kadar büyük sorunların olduğu, hizmete aç bir şehirde oturma eylemi yapmak bu şehre yapılacak en büyük haksızlıktır. Yargının çözeceği problemleri yargıya bırakın. Lütfen işinizin başına dönün."

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama
Haberler.com
500

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Jaden Smith’ten Jackie Chan’e duygusal doğum günü mesajı

Usta isme vefa doldu sözler! Geçmişe uzanan anlamlı paylaşım
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi

Beklenen karşılaşma gerçekleşti!

Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket

Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım

Şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl