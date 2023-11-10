MHP İl Başkanı Alparslan Doğan Hüseyin Gazi Türbesini ziyaret etti

MHP İl Başkanı Alparslan Doğan: "Sayın Devlet Bahçeli'nin dedelerimize ve erenlerimize selamlarını getirdik"

ANKARA - MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Cemevi ve Hüseyin Gazi Türbesini ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan Hüseyin Gazi Cemevi ve Hüseyin Gazi Türbesini ziyaret etti. Alparslan Doğan ve beraberindeki heyet, Hüseyin Gazi Cemevi Dedesi Hüseyin Öz eşliğinde Hüseyin Gazi Türbesi'nde Öz Türkçe bir şekilde dua etti. Daha sonra MHP Ankara İl Başkanı Doğan, Dede Hüseyin Öz'e Zülfikar Kılıcı, Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

"Sayın Devlet Bahçeli'nin dedelerimize ve erenlerimize selamlarını getirdik"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dedelere ve erenlere selamlarını ilettiğini belirten Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, "Biz Hüseyin'i ahlakıyla bezenmiş kutlu bir hareketiz. Yezidle kazanmaktansa Hüseyin ile kaybetmeyi şehadet biliriz diyen Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin dedelerimize ve erenlerimize selamlarını getirdik. Bizim sürekli geldiğimiz ve bizlere her zaman kapısı açık olan bir yer. Genel Başkanımızın 'Bir elinizde kalem bir elinizde gerektiği zaman Zülfikar bulunsun' söyleminden yola çıkarak bir Zülfikar hediye ettik. Ayrıca Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı da hediye ettik. Onun sebebi ise Türklüğü ve Müslümanlığı yaşayan Alevi kardeşlerimiz bizlerin can pare yoldaşı ve yol arkadaşıdır" ifadelerini kullandı.

" Devlet Bahçeli'nin Alevi meseleleriyle ilgili hassasiyetini ve bu konudaki duyarlılığını çok iyi biliyoruz"

Doğan'ın gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Hüseyin Gazi Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, "Sayın başkanımızın ziyaretinden ötürü çok mutlu olduk. Sayın Devlet Bahçeli'nin Alevi meseleleriyle ilgili hassasiyetini ve bu konudaki duyarlılığını çok iyi biliyoruz. Hacı Bektaş'ta ki arsasını bize hediye ederek bunu Alevi toplumuna kanıtlamış oldu. Bu konularla ilgili en esaslı ve en doğru açıklamayı Sayın Devlet Bahçeli yapmıştır. Bundan ötürü sayın başkanımızın ziyaretinde çok mutlu olduk" açıklamalarında bulundu.

Yapılan açıklamaların ardından saz eşliğinde Alevi Türküleri söylendi.