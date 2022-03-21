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MHP heyetinden Vali Bilmez'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP heyetinden Vali Bilmez'e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve ilçe başkanları, Vali Mehmet Emin Bilmez'e nezaket ziyaretinde bulundular.

VAN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve ilçe başkanları, Vali Mehmet Emin Bilmez'e nezaket ziyaretinde bulundular.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, beraberindeki ilçe başkanları ile birlikte Vali Bilmez'i makamında ziyaret etti. Başkan Güngöralp, Vali Mehmet Emin Bilmez'e partisinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Bilmez, Başkan Güngöralp ve ilçe başkanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Van'da birlik beraberlik içerisinde güzel hizmetler yapacaklarını ifade etti.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından MHP heyeti valilikten ayrıldı. - VAN

MHP heyetinden Vali Bilmez'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Salih Güngöralp, Emin Bilmez, Van, Politika, Haberler

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