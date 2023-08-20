MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Söğütlü ve Ferizli kongrelerine katıldı

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Söğütlü ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen kongrelere katıldı. Kongrelerde mevcut başkanlar güven tazeledi.

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, partisinin Söğütlü ve Ferizli kongrelerine katıldı.

Söğütlü'de bir tesiste düzenlenen kongrede, tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Naim Taşkın güven tazeledi.

Kongreye, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk Kurt, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

Kongre sonrası Özten'i makamında ziyaret eden Bülbül, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bülbül, daha sonra Ferizli ilçesinde bir tesiste düzenlenen partisinin kongresine katılarak konuşma yaptı.

Kongrede, tek listeyle gidilen seçimde MHP Ferizli İlçe Başkanı Veysel Dikbaş, yeniden başkanlığa seçildi.

Kongreye, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Muhsin Zurnacı ve partililer katıldı.