MHP Grup Başkanvekili Akçay Manisa'da oyunu kullandı

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Manisa'da kullandı.

Mhp Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Manisa'da kullandı.

Yunusemre ilçesindeki Cemal Ergün Ortaokulu'na eşi Naciye Akçay ile gelen Erkan Akçay, 1504 numaralı sandıkta oy verdi.

Akçay, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye'ye hayırlar getirmesini dileyerek, "Dünyanın ufkunda bir yıldız gibi parlayan Türkiye'nin çok önemli bir seçimi gerçekleşiyor. İnşallah 21. asır Türk asrı olacaktır. Milletimizin bu yönde bir irade koyacağını düşünüyorum." dedi.

Akçay'a MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar ve MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten de eşlik etti.