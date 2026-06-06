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MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi gerçekleştirildi

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MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde Abdurrahman Özçelik, 346 oyun tamamını alarak yeniden ilçe başkanı oldu.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı 15. Olağan İlçe Kongresi'nde Abdurrahman Özçelik, yeniden ilçe başkanı seçildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, 400 delegeden 346'sı oy kullandı. Kullanılan oyların tamamını alan Özçelik, yeniden MHP Gölbaşı İlçe Başkanı oldu.

Kongreye, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Oğuz Yılmaz, Çağatay Yıldız ve Çağrı Acı'nın yanı sıra parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yeniden ilçe başkanlığı görevine seçilen Özçelik, kendisine destek veren delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
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