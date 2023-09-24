MHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı'nda Musa Şahin Başkan Seçildi

MHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı'nın 14. Olağan Genel Kurulu'nda Musa Şahin, 197 delege oyuyla başkan seçildi. Kongreye MHP MYK üyesi İbrahim Çiftçi, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ve diğer siyasi parti temsilcileri katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölbaşı İlçe Teşkilatı 14. Olağan Genel Kurulunda Musa Şahin, 197 delege oyu ile başkan seçildi.

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve divan başkan seçimiyle başladı. Divan Başkanlığını MHP MYK üyesi İbrahim Çiftçi yaptı. Kongrede ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tebrik telgrafı okundu. Kongreye, MHP MYK üyesi İbrahim Çiftçi, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Umut Ceylan, Gölbaşı belediye meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, siyasi parti ilçe temsilcileri ve teşkilat üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Hep birlikte Türkiye olacağız"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek konuşmasında, "14. Olağan Kongremize hoş geldiniz. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bizlere iki tane emaneti vardır: Bunlardan birincisi MHP'ye sahip çıkmak, ikincisi Ülkü Ocağı'na sahip çıkmaktır. Bu emanetlere sahip çıkmaya devam ediyoruz. MHP belediyeleri üretken belediyeciliğin en önemli örnekleridir. Ülkücü ülkücünün yoldaşı, kardeşi, sırdaşıdır. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız" ifadelerini kullandı.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı seçilen Musa Şahin ise, "İlçemizde yaşayan herkesin elini sıkacağız, gönlüne gireceğiz. Rabbim hiçbirimizi utandırmasın. Durmaksınız çalışacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde konuştu.

"Ülkücü hareket Türk milletinin istikbal projesidir"

Divan Başkanı MHP MYK üyesi İbrahim Çiftçi, konuşmasında, "Yarınlara daha aydınlık bakabilmek daha milliyetçi bir Türkiye olabilmek için bugün 14. olağan kongremizde beraberiz. Türk, dünya insanının kılavuzu, yol göstericisidir. Tarihin gösterdiği bir gerçek daha var. Türk milleti ordu bir millettir. Ülkücü hareket Türk milletinin istikbal projesidir" dedi.

Çiftçi, "Yılmadık, yıkılmadık, bu günleri hazırladık. Allah'a şükür artık salonlara sığmıyoruz. Türk'ün tarifi devlet demektir. Ülkücülük yüzdelerle tarif edilemez. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmakta kararlıyız. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin" şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede, yapılan konuşmaların ardından yeni ilçe başkanını belirleyebilmek için delegelerin önüne sandık konuldu. Kongrede tek aday olan Musa Şahin, yapılan seçimin ardından 197 delege oyuyla başkan seçildi. - ANKARA