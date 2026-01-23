MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 'Terörsüz Türkiye, MHP'nin devlet aklıyla ortaya koyduğu milli hedeftir'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Terörsüz Türkiye" hedefinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde bir devlet politikası haline geldiğini vurgulayarak, bu hedefin milli birlik ve bekanın temel unsuru olduğunu söyledi.

Bursa'da düzenlenen 2026'nın ilk basın toplantısında konuşan Büyükataman, terörle mücadelenin siyasi bir tercih değil, Türkiye'nin geleceğine dair bir milli mesele olduğunu belirtti. "Terörsüz Türkiye" hedefinin, günübirlik hesapların ötesinde, devlet aklıyla ve millet iradesiyle şekillendiğini ifade eden Büyükataman, bu anlayışın MHP'nin siyaset çizgisinin merkezinde yer aldığını dile getirdi.

Bahçeli liderliğinde devlet politikası

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu kararlı duruşun, Cumhurbaşkanı'nın da desteğiyle "Terörsüz Türkiye" hedefini bir devlet politikası haline getirdiğini kaydeden Büyükataman, bu sürecin Türkiye'nin iç cephesini güçlendirdiğini ve bin yıllık kardeşliği tahkim ettiğini söyledi.

Yurtta milli birlik, sahada kararlı duruş

2025 yılı boyunca "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temasıyla düzenlenen "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında yurdun dört bir yanında vatandaşlarla bir araya gelindiğini belirten Büyükataman, bu buluşmalarla milli birlik ruhunun diri tutulduğunu vurguladı.

81 il, 963 ilçede vatandaşla yüz yüze

24 Ekim 2025'te başlatılan "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ve "Derdiniz Derdimizdir" sohbet programlarıyla Türkiye genelinde 81 il ve 963 ilçede toplam 76 bin 544 program gerçekleştirildiğini aktaran Büyükataman, Bursa'da ise 17 ilçeyi kapsayan bin 601 programla vatandaşların evlerine misafir olunduğunu ifade etti.

"Her şeyden önce Türkiye"

Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi'nin "Her Şeyden Önce Türkiye" anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, milletin huzuru, güvenliği ve ülkenin bekası için 2026 yılında da sahada olmaya kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.