MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçe kongrelerine katıldı

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, partisinin Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçe kongrelerine katıldı. Osmanağaoğlu, Türk devletinin ve milletinin geleceği için önemli bir seçim yapıldığını belirtti. Kongrede, MHP'ye geçen 18 yeni üyeye rozetleri takıldı.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, partisinin Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçe kongrelerine katıldı.

Osmanağaoğlu, partisinin Ödemiş ilçe kongresinin gerçekleştirildiği Muzaffer Gönen Düğün Salonu'nda yaptığı konuşmada, 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde, Türk devletinin ve milletinin geleceği için hayati önem taşıyan önemli bir seçim yapıldığını söyledi.

İHA'dan, SİHA'dan ve TOGG'dan rahatsız olanların TCG Anadolu'ya bakıp fitne kazanı kaynatanların ve arkadan hançerleyenler kaybettiğini belirten Osmanağaoğlu, "Cumhur İttifakı değerler etrafında buluşmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise kurallar çerçevesinde vücut bulmuştur." dedi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de MHP ilçe teşkilatında güzel bir tablo yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan, kongrede, mevcut ilçe başkanı Oktay Akıllı ilçe başkanlığı görevini Ceyhun Kınlı'ya devretti.

Kongrede çeşitli partilerden MHP'ye geçen 18 yeni üyeye rozetleri takıldı.