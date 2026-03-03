MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD'nin, siyonizmin tahrik ve tertibine gelerek İran'a saldırması bölgesel ve küresel dengeleri sakatlayacak mahiyettedir. Bu saldırganlık gayrimeşrudur."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD'nin, siyonizmin tahrik ve tertibine gelerek İran'a saldırması bölgesel ve küresel dengeleri sakatlayacak mahiyettedir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD'nin, siyonizmin tahrik ve tertibine gelerek İran'a saldırması bölgesel ve küresel dengeleri sakatlayacak mahiyettedir. Bu saldırganlık gayrimeşrudur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı