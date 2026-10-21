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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Trablusgarp'tan Mavi Vatan'a uzanan bu tarihi yürüyüş Türkiye'nin ufkunun, diplomatik kudretinin ve milli iradesinin de nasıl güçlendiğinin açık bir göstergesidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı