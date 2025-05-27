MHP Genel Başkanı Bahçeli, partililerle sohbet etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partililerle sohbet etti
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partililerle sohbet etti Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da bir otelde partililerle bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partililerle sohbet etti

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da bir otelde partililerle bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, ziyaretin ardından Kızılcahamam'da Soğuksu Milli Parkı'nda bulunan bir o

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - Politika
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