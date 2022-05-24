MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı, İsveç'tedir" - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı, İsveç'tedir"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kumanda odasıdır.

Mhp Genel Başkanı Bahçeli: "İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı, İsveç'tedir"

-"Türkiye seçeneksiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO'yla var olmadık, NATO'suz da yok olmayız"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Kuzey Avrupa, Kandil Dağı, İsveç, Politika, Haberler

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