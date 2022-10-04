MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur" "Okumasında yarar var diye düşünüyorum" "Başörtüsü meselesi Türkiye'de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir" Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur"

"Okumasında yarar var diye düşünüyorum"

"Başörtüsü meselesi Türkiye'de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Başörtüsü meselesi Türkiye'de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir. Şimdi siyaset öncesi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir anlamı yoktur" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP grup çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun masasında Türkçülüğün esasları kitabının olmasına ilişkin olarak, "Okunmasında yarar var" ifadelerini kullandı.

Başörtüsü çıkışına yönelik olarak Bahçeli, "Başörtüsü meselesi Türkiye'de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir. Şimdi siyaset öncesi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir anlamı yoktur. Böyle bir yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelirse Milliyetçi Hareket Partisi Meclis kararının arkasında durur, yeni karara ihtiyaç olmadığını söyler. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesine bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın başörtüsüne" değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin soruya Bahçeli, "ABD ziyareti bir çıkışsa gitmesinde yarar var. Biden zaten kürsüde, yolda yolunu şaşırır hale gelmiştir" karşılığını verdi.