MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yerel seçimlerde ittifak açıklaması: AK Parti ile MHP birdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli, "İttifak devam edecek mi?" sorusuna da yanıt vererek, "Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile MHP birdir, iç içedir ve kararlı tutumu yerel seçimde de devam ettirecektir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaptığı açıklamada, 2024'teki yerel seçimlerde AK Parti ile MHP'nin birlikte hareket edeceğini söyledi.

"İTTİFAK YEREL SEÇİMDE DE DEVAM EDECEK"

Bahçeli, "Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile MHP birdir, iç içedir ve kararlı tutumu yerel seçimde de devam ettirecektir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, terörle mücadeleye ilişkin olarak ise, "Sayın Cumhurbaşkanı terörle mücadeledeki kararlı tutumu açıkladı." dedi.

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ

Emeklilerle ilgili maaş düzenlemesine de değinen Bahçeli, "Cumhurbaşkanı, emekliler ile ilgili çalışmaları bakanlar ile yürütüyor." ifadelerini kullandı.