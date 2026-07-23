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Bahçeli: Yeni partiye hazine yardımı payı etik

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel’in partisinden ayrılarak yeni bir siyasi parti kurması durumunda, bu partiye hazine yardımından pay verilmesinin etik olacağını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in partisinden ayrılarak yeni bir siyasi parti kurması durumunda, bu partiye hazine yardımından pay verilmesinin etik olacağını ifade etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde Özgür Özel'in yeni parti kurmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır"

Devlet Bahçeli, 2026 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne hazineden aktarılan 1 milyar 815 milyon liralık yardımın, milletvekili sayısı esas alınarak dağıtılması gerektiğini belirterek, "CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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