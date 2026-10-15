MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, KAÇEP Gölbaşı İlçe Başkanlığının programına katıldı:

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Terörsüz Türkiye hedefinin insani boyutu son derece büyüktür. Biz, hiçbir annenin evladını terör sebebiyle kaybetmediği bir Türkiye istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurdakul, MHP Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Gölbaşı İlçe Başkanlığınca düzenlenen programdaki konuşmasında, Türk kadınının tarih boyunca milletin en büyük güç kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Türk kadınının bazen İlbilge Hatun olarak devlet idaresinde söz sahibi olduğunu, bazen Şerife Bacı olarak istiklal mücadelesinde vatanı için canını verdiğini, bazen de Kara Fatma olarak cephede düşmana karşı mücadele ettiğini anlatan Yurdakul, kadınların öğretmen, hekim, bilim insanı, anne ve siyasetçi olarak da milletin yarınlarını inşa ettiğini kaydetti.

KAÇEP teşkilatına seslenen Yurdakul, "Bugün de aynı ruhun temsilcileri bu salondadır. Sizler yalnızca bir siyasi partinin kadın yöneticileri değilsiniz. Sizler Türk aile yapısının, milli değerlerimizin, toplumsal dayanışmamızın ve Türk milletinin geleceğine duyduğumuz sorumluluğun temsilcilerisiniz." ifadelerini kullandı.

"Nüfus politikası bir nesil meselesidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kadınlara verdiği değere dikkati çeken Yurdakul, kadınların siyasette daha görünür olması, sorumluluk üstlenmesi ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü biçimde temsil edilmesi hususunda özel bir hassasiyet gösterdiğini hatırlattı.

Ahmet Selim Yurdakul, kadınlara yönelik "pozitif ayrımcılık" anlayışının temelinde, Türk kadınının kabiliyetine, ferasetine, çalışkanlığına ve devlet idaresindeki tarihi birikimine duyulan güvenin bulunduğunu belirtti.

Gelecek seçim dönemlerinin kadınların demokratik süreçlerdeki ağırlığının ve siyasi temsil ihtiyacının daha fazla tartışılacağı dönemler olacağına vurgu yapan Yurdakul, bu nedenle siyasette kadın temsilinin güçlendirilmesinin yalnızca aday listelerindeki sayılara değil, nitelikli katılıma, karar alma süreçlerine ve kamu politikalarına yapılan katkıya da dayanacağının altını çizdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, MHP'nin Türk siyasetine yalnızca günlük tartışmalar üzerinden yaklaşan bir hareket olmadığını söyledi. Türk milletinin geleceğine ilişkin meselelerde uzun vadeli devlet aklını önceleyen, milli güvenlikten aileye, ekonomiden eğitime, sağlıktan sosyal politikalara kadar geniş bir alanda fikir ve politika geliştiren köklü bir siyasi hareket olduğunu belirten Yurdakul, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasi tecrübesinin, ferasetinin ve devlet meselelerine yaklaşımının kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini ifade etti.

Yurdakul, ülkenin karşı karşıya olduğu meselelerin birçoğunun günlük tartışmaların ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Nüfus politikası bir nesil meselesidir. Aile politikası bir millet meselesidir. Eğitim politikası gelecek meselesidir. Güvenlik politikası ise doğrudan devletimizin bekasıyla ilgilidir." dedi.

"Lider ülke Türkiye'yi istiyoruz"

Terörün toplumda meydana getirdiği acıların toplumun tüm kesimi tarafından bilindiğini belirten Yurdakul, şöyle devam etti:

"Şehit haberleriyle sarsılan ailelerimizi biliyoruz. Evladını toprağa veren analarımızın gözyaşlarını biliyoruz. Eşini kaybeden kadınlarımızın ve babasız büyüyen çocuklarımızın yaşadığı acıları biliyoruz. Terörün bedelini hepimiz, bütün milletimiz ödemiştir. Ancak bu acının ailelerdeki en derin izlerini çoğu zaman analarımız, eşlerimiz ve evlatlarımız taşımıştır.

Bu sebeple Terörsüz Türkiye hedefinin insani boyutu son derece büyüktür. Biz, hiçbir annenin evladını terör sebebiyle kaybetmediği bir Türkiye istiyoruz. Kız çocuklarımızın korkuyla değil, umutla büyüdüğü bir Türkiye istiyoruz. Kadınlarımızın ve ailelerimizin geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye istiyoruz. Kürt'ün, Türk'ün, Alevi'nin, Sünni'nin birlikte huzur ve güven içinde yaşadığı lider ülke Türkiye istiyoruz. Çünkü bizi sadece Türk milleti beklemiyor, Türk-İslam dünyası bekliyor, Türk dünyası bekliyor. O yüzden Allah'ın izniyle sizlerle birlikte, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderimiz Devlet Bahçeli ve Türk milletiyle bunu başaracağız."

Bu hedefin gerçekleştirilmesinin, devletin egemenliğinin, hukuk düzeninin, güvenlik kurumlarının kararlılığının, şehitlerin aziz hatırasının ve gazilere duyulan saygının korunmasıyla mümkün olduğunu söyleyen Yurdakul, Terörsüz Türkiye için hiçbir pazarlık yapılmadan doğrudan silahların bırakılması ve PKK/KCK terör örgütünün feshedilmesi şartlarıyla yola çıkıldığını belirterek, Terörsüz Türkiye hedefinin Türk milleti için önemli bir yükseliş hamlesi olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye içinde tesis edilecek kalıcı huzur ve güven ortamının yalnızca ülkeyle sınırlı kalmayacağını belirten Yurdakul, yakın coğrafyada da barış ve istikrar bakımından olumlu sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

Demografik Dönüşüm ve Yaşlanan Nüfus Politikaları Çalıştayı

Yurdakul, 24 Ekim Cumartesi günü MHP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatları ve himayelerinde "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda Demografik Dönüşüm ve Yaşlanan Nüfus Politikaları Çalıştayı"nı gerçekleştireceklerini bildirdi.

Yaklaşık dört aydır 80 bilim insanı, akademisyen ve uzmanla sekiz ayrı çalışma masasında kapsamlı bilimsel çalışmalar yürüttüklerini belirten Yurdakul, çalıştayda bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.

Yaşlıların Türk medeniyetinde milletin yaşayan hafızası ve geçmişle gelecek arasındaki en kıymetli köprü olduğunu vurgulayan Yurdakul, Ankara İl KAÇEP teşkilatı, ilçe KAÇEP başkanları ve yöneticilerini programa yüksek katılım sağlamaya davet etti.

Ahmet Selim Yurdakul, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla da bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Kaynak: AA