MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'dan "Gaziler Günü" açıklaması Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, gazilerin bütün bir milletin ortak gururu olduğunu belirterek, "Bugün bizlere düşen bu fedakarlığın hakkını teslim etmek, gazilerimize sahip çıkmak ve onların onurlu mücadelesini nesilden nesle aktarmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yurdakul, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Eylül Gaziler Günü'nün 105. yıl dönümünde, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Mareşal ve Gazi" unvanlarının verildiğini hatırlattı.

Bu kutlu günün, yalnızca mazideki şanlı hatıraları yad etmek için değil, aynı zamanda geleceğe yön verecek milli bilincin yeniden dirilmesi için de büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Yurdakul, "Gazilik, yalnızca bir rütbe değil, milletimizin varlığı uğruna sergilenen fedakarlığın, cesaretin ve vatan sevgisinin sembolüdür." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gazilik, haklı ve şerefli bir mücadelenin paha biçilemez mükafatı, vatan ve millet sevgisinin emsalsiz müdafaasıdır" sözlerini anımsatan Yurdakul, şöyle devam etti:

"Bu anlamda gazilerimiz, yalnızca kendilerinin değil, bütün bir milletin ortak gururudur. Bugün bizlere düşen, bu fedakarlığın hakkını teslim etmek, gazilerimize sahip çıkmak ve onların onurlu mücadelesini nesilden nesle aktarmaktır. 'Türk milleti gazi bir millettir, gazilerimize sahip çıkacağız' ifadesiyle Sayın Genel Başkanımızın vurguladığı gibi, gazilerimize gösterilen hürmet ve minnet aslında milletimizin kendi tarihine ve geleceğine sahip çıkmasının en samimi göstergesidir."

"Gazilerimizin yaşamlarını güvence altına almak milletimizin ortak sorumluluğudur"

Milliyetçi Hareket Partisinin, kuruluşundan bugüne şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olmayı asli bir vazife olarak kabul ettiğine dikkati çeken Yurdakul, şunları kaydetti:

"Partimizin iradesi, yalnızca sözde değil, fiiliyatta da gazilerimizin sorunlarını çözmek, haklı taleplerini karşılamak ve onlara yakışır bir hayat standardını sağlamak için mücadele etmektir. Bugün gazilerimizin haklarının her açıdan teslim edilmesi yönünde atılacak adımlar, yalnızca bireysel bir hakkın iadesi değil, aynı zamanda milli vicdanın huzura kavuşması olacaktır. Bizler, gazilerimizin beklentilerini siyaset üstü bir mesele olarak görmekteyiz. Zira mesele, partilerin değil, milletin ortak meselesidir."

Yurdakul, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, gazilerin sorunlarının çözümünde kararlılıklarını ifade ederek, "Gazilerimizin onurlu yaşamlarını güvence altına almak, milletimizin ortak sorumluluğudur." görüşünü paylaştı.

"Gazilerimiz devlet-millet birlikteliğinin teminatıdır"

Türk tarihinde gazilik mertebesinin önemine işaret eden Yurdakul, gazilere sadece bir gün değil, yılın her günü hürmetle yaklaşmanın milli şuurun gereği olduğunu belirtti.

MHP olarak, gazilerin haklarının eksiksiz tanınması için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Yurdakul, "Sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve eğitim alanlarında gazilerimizin ve ailelerinin hayatını kolaylaştıracak düzenlemeleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Gazilik unvanının hiçbir şekilde ayrıştırılmadan, oranlanmadan ve pazarlık konusu yapılmadan teslim edilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki gazilerimizin haklarının teslimi yalnızca bir sosyal politika değil, aynı zamanda devlet-millet birlikteliğinin teminatıdır." ifadesini kullandı.

Şehitlerin aziz hatırasını ve gazilerin fedakarlığını asla unutmayacaklarını belirten Yurdakul, şu düşünceleri dile getirdi:

"Unutulmamalıdır ki milletimizin bağımsızlığı ve hürriyeti için göğsünü siper eden gazilerimiz, yarınlarımızın sigortasıdır. Onların varlığı, milli birliğimizin ve kardeşliğimizin en güçlü dayanağıdır. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tüm gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum. Bu vesileyle, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan tüm kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyor; vefat edenlere Allah'tan rahmetler diliyorum."