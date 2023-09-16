MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Cumhur ittifakı olarak Türkiye yüzyılının imarı ile meşgulüz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Cumhur ittifakı olarak, siyasi polemikler ve kısır çekişmelerde değil, Türk ve Türkiye yüzyılının imarı ile meşgulüz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Cumhur ittifakı olarak, siyasi polemikler ve kısır çekişmelerde değil, Türk ve Türkiye yüzyılının imarı ile meşgulüz" dedi.

Yönter, MHP Kütahya İl Başkanlığının 14. Genel Kuruluna katıldı.

Kongrenin divan başkanlığını da yapan Yönter, "Cumhur ittifakı olarak, büyük hedeflerimiz var. Yapmayı isteğimiz işler var. Bizim gündemimiz siyasi polemik değil. Kısır çekişme değil. Anlamsız çatışma değil. Dipsiz polemikler değil. Biz Türk ve Türkiye yüzyılının imarı ile meşgulüz. Buna ulaşmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yüzüncü yılındayız. Nice yüzyıllara ulaşacağımızdan eminiz. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan ile Türk ve Türkiye yüzyılına mutlaka ulaşacağız" diye konuştu.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, yaptığı konuşmada, Cumhur ittifakının önemine dikkat çekti.

Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Selçuk Alıç, tekrar başkanlığı seçildi.

Kongreye AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da katıldı.

Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık tarafından hediye takdim edildi. - KÜTAHYA