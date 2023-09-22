MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Ankara'da işler yürümüyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, gelecek yılki yerel seçimlerde belediye başkanları ile meclislerinin aynı siyasi partiden olmasını arzuladıklarını belirtti. Yıldırım, Ankara'da işlerin yürümediğini ve siyasi ittifakların belediyelerin hizmet üretebilmesi için önemli olduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, gelecek yılki yerel seçimlerde belediye başkanları ile meclislerinin aynı siyasi partiden olmasını arzuladıklarını belirterek, " Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı'nın da bir meclisi var. Ankara'da işler yürümüyor." dedi.

Yıldırım, Kahramankazan ilçesindeki Kumpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin ilçe olağan kongresinde yaptığı konuşmada, 65 yaş ve üstü vatandaşların otobüslere ücretsiz binip binmeyeceği konusunun son günlerde Ankara'da gündemde olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin özel halk otobüslerine 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz binebilmesi için karar aldığını ancak belediyenin gerekli adımı atmadığını belirten Yıldırım, belediye meclisinin farklı, belediye başkanının ise farklı uygulamalar yaptığını ifade etti.

Bu tür tutumların Ankara'da sıkça yaşandığını aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanı, Cumhur İttifakı'nın da bir meclisi var. Ankara'da işler yürümüyor, gitmiyor. Niye gitmiyor? Siyaseten gitmiyor. Yani elbette ki 'Cumhur ittifakı da kalksın CHP'li belediye başkanına yardım etsin' ediyor. Makul ve mazbut olan her şeye yardım ediyor ama makul ve mazbut olmazsa yardım edilmez mi edilmez."

Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanının kente ve ülkeye yararlı olacak her türlü kararını desteklediğini kaydetti.

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimleri hatırlatan Yıldırım, belediyelerin hizmet üretebilmesi için belediye başkanları ile meclisinin aynı siyasi partiden, aynı siyasi görüşten olmasını arzuladıklarını bildirdi.

Öte yandan CHP grubunun TBMM'de hiç bir zaman hükümetin aldığı kararı desteklemediğine işaret eden Yıldırım, "Mavi vatanın sınırlarını korumak amacıyla Libya tezkeresi geldiğinde ilk ayaklanan HDP, ardından CHP, arkasından da İYİ Parti'dir. Yani sınırımızı korumaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğini alamıyoruz ki başka bir yerde destek alabilelim." diye konuştu.

Kongrede, mevcut başkan Ali Gökdere yeniden ilçe başkanlığına seçildi.