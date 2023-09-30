MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: İYİ Parti, CHP'nin arka bahçesidir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Mersin İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada İYİ Parti'yi eleştirerek, onu CHP'nin arka bahçesi olarak nitelendirdi.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Birbirini tamamlamayan, birbirini yalanlayan birçok demeçlerle karşı karşıyayız. Şunu başta bilin, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisinin arka bahçesidir. Bunu hiçbir zaman için unutmayın." dedi.

Mhp Mersin İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi Edip Buran Spor Salonu'nda yapıldı. Divan Başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'ın yaptığı kongreye tek listeyle gidildi, mevcut başkan Serdar Soydan yeniden aday oldu.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, kongreye katılanlara teşekkür etti.

Yerel seçimlere değinen ve bu konuda Mersin'de de bir açık hesapları olduğunu aktaran Yıldırım, büyükşehir, Tarsus ve Mezitli'deki hesapları kapatacaklarını söyledi.

Türkiye'de 15 Temmuz'dan bugüne kadar bir ittifak siyaseti olduğunu aktaran Yıldırım, yerel seçimlerde de bunun devam edeceğini belirtti.

Cumhur İttifakı'nın herhangi bir sıkıntı olmadan yoluna devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yalnız karşımızdaki zillet ittifakının zaman zaman sıkıntıları olduğunu da hep beraber müşahede ediyoruz. Burada dikkat edeceğimiz bir şey var. Bir Arap valisi der ki 'Savaş başladığında Türk'ün gözü dört olur.' Şimdi bu da bir mücadeledir. Gözümüz dört olacak. Son zamanlarda İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı'nın açıklamalarını hep beraber dinliyorsunuz. Diyor ki 'İttifak yok, yalnız gireceğiz, 81 ilde gireceğiz.' Parti Sözcüsü de diyor ki 'Üç beş ilde girebiliriz.' Birbirini tamamlamayan, birbirini yalanlayan birçok demeçlerle karşı karşıyayız. Şunu başta bilin, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisinin arka bahçesidir. Bunu hiçbir zaman için unutmayın."

Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın vatanına ve milletine sahip çıktığını belirterek, karşılarına çıkan sorunları bu ittifak sayesinde çözdüklerini ifade etti.

İYİ Parti'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisini Türkiye genelinde iktidar yapma ve Türkiye yerelinde iktidar yapmak için kurulmuş bir siyasi partidir. Başka bir hedefi, amacı yoktur. Şimdiye kadar üç seçime girmişlerdir. Bu üç seçimde, Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekillerinin sayısını çoğalttılar. Cumhuriyet Halk Partisinin liderini cumhurbaşkanı yapmaya çalıştılar. Cumhuriyet Halk Partisinin belediyelerinin sayısını artırdılar. Projeyi yapanların asıl maksadı şu; diyorlar ki 'Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapalım.' Nasıl olacak bu, yüzde 25'i geçmiyor. O zaman biz sağdan, milliyetçi muhafazakar kesimlerden CHP'ye oy verecek partiler üretelim. Netice itibarıyla bunun koçbaşı İYİ Parti'dir. Üretilmiştir, projedir, görevini yapıyor. Yarın yine görevini yapacak. Bu ittifakları devam edecek, DEVA Partisi de Gelecek Partisi de bunun için kurulmuştur."

Yıldırım, konuşmasında Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğinden bahsederek, bu süreçte yapılan yatırımları anlattı.

AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın da katıldığı kongrede, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ve mevcut il başkanı Serdar Soydan da birer konuşma yaptı.