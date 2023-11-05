MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, CHP'de genel başkanın değiştiğini ancak siyasetlerinde bir değişiklik olmadığını söyledi.

Yıldırım, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde "2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu" temasıyla düzenlenen "Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı"nda kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

AK Parti ile MHP'nin yerel seçimler için bir araya geldiğini, genel prensipleri ve kriterleri konuştuklarını, sonucun da en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Yıldırım, "Diğer tarafta da zillet ittifakı var. Seçimden beri bu ittifakın mensuplarında birbirleriyle ilgili karalamalar, sövmeler, aşağılayıcı cümleler kullanmalar gelenek haline geldi." dedi.

Yıldırım, İYİ Partinin misyonunun CHP'yi genelde ve yerelde iktidar yapmak olduğunu savunarak, "(Meral Akşener) Hanımefendi, 'Ayrı seçime gireceğiz.' diyor. Buradaki yerel yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız sakın inanmayın, hanımefendinin görevi ne kadar fazla CHP'li milletvekili çıkarabilmektir, CHP'nin belediyelerini çoğaltmaktır, görevi budur." diye konuştu.

CHP'yi de eleştiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"CHP'de bir genel başkan değişikliği oldu, bir zihniyet değişikliği olmadı. Şahıslar değişti yani aynı zihniyete, aynı kanaate, aynı değer yargılarına sahip iki insan arasında değişiklik söz konusu oldu. İlk ağızlarından çıkan Demirtaş'tır, Kavala'dır. Bunların ekonomiyle, memleketle, dünyayla, insanlıkla çok fazla bir işi yok. Bunların varı yoğu HDP'nin, PKK'nın hamiliği. Bugüne kadar bunu yaptılar, bundan sonra da siyasetlerinde değişik bir şey olmayacaktır."

Yıldırım, yerel seçimlerdeki hedeflerinin mevcutların yanında MHP'li belediye başkanlarının sayısını yüzde 50 arttırmak ve Cumhur İttifakı'nın CHP'nin elindeki büyükşehirleri kazanması olduğunu söyledi.

Toplantıya Gaziantep'in yanı sıra Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin'den milletvekilleri, il başkanları ve partililer katıldı.